 

Лолита Милявская отложила свадьбу из-за нервного срыва

28.02.2021, 17:52, Разное
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Популярная российская певица Лолита Милявская отложила свою шестую по счету свадьбу из-за нервного срыва. Бракосочетание состоится немного позже, когда самочувствие артистки нормализуется.
Из-за постоянных стрессов и переживаний у Лолиты Милявской начались панические атаки. К тому же ей недавно предложили роль в спектакле «Женитьба», поэтому приходилось в течение полутора месяцев репетировать по шесть часов в день. Сумка Лолиты Милявской сейчас больше напоминает аптечку. Певица совершенно не стыдится этого факта.

Знаменитость уже второй месяц вынуждена пить валерьянку. Перед выходом на сцену театра «Модерн» она очень переживает. Текст к спектаклю запоминался очень сложно. Говоря о личной жизни, Милявская заявила, что прекрасно чувствует себя в роли невесты, в офисе у нее висят четыре свадебных платья.

В театре «Модерн» артистке выделили отдельную гримерную, поэтому условия ее устраивают. Милявская перед заключением договора даже не оговаривала гонорар, так как считает, что не имеет права просить деньги за работу в театре.

Источник: www.ntv.ru



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