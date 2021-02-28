 

Ученые предупредили об угрозе биткоина для мирового климата

28.02.2021, 17:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рост потребляемой электроэнергии для майнинга криптовалюты вырос во много раз, что угрожает «нулевому уровню выбросов», рассказал The Guardian профессор экономики Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс.

По словам профессора, количество электричества, используемого для «добычи» биткоинов, уже превышает тот объем, который используют целые страны, передает «Говорит Москва».

"Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт в год, которые используются только для добычи биткоина», – сообщил специалист.

Чтобы испарвить ситуацию, ученый призвал государства ввести меры по регулированию майнинга криптовалюты.

В среду днем стоимость биткоина выросла более чем на 10% после обвала на 23% за несколько дней. 21 февраля стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 58 тыс. долларов. Рыночная капитализация биткоина перешагнула 1 трлн долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Фигуристка Загитова пропустит Гран-при в Москве

01.09 / Брюссель игнорирует борьбу польских городов с «радужной чумой»

02.11 / «Подарок для России» — Линдси Грэм раскритиковал Байдена за планы по отказу от нефтедобычи

29.10 / Американский инфекционист предсказывает Соединённым Штатам «мрачную зиму»

07.10 / Россиянина в Сингапуре осудили за драки и домогательства

15.10 / Навальный и глава его фонда Жданов обжаловали арест имущества

05.01 / Впервые за 15 лет компания AMD опередила Intel в продажах настольных процессоров

27.07 / Скрытые IP-адреса правительственных сайтов Украины опубликовали в даркнете

08.09 / Прошлый квартал стал переломным для OLED-экранов

21.02 / Во Львове злоумышленник пытался спрятаться от полиции, закопав себя в снег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска