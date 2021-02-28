Ученые предупредили об угрозе биткоина для мирового климата

28.02.2021, 17:40, Новости дня

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Рост потребляемой электроэнергии для майнинга криптовалюты вырос во много раз, что угрожает «нулевому уровню выбросов», рассказал The Guardian профессор экономики Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс.

По словам профессора, количество электричества, используемого для «добычи» биткоинов, уже превышает тот объем, который используют целые страны, передает «Говорит Москва».

"Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт в год, которые используются только для добычи биткоина», – сообщил специалист.

Чтобы испарвить ситуацию, ученый призвал государства ввести меры по регулированию майнинга криптовалюты.

В среду днем стоимость биткоина выросла более чем на 10% после обвала на 23% за несколько дней. 21 февраля стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 58 тыс. долларов. Рыночная капитализация биткоина перешагнула 1 трлн долларов.