Тихановская предсказала отставку Лукашенко весной

28.02.2021, 17:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной этого года, сообщила экс-кандидат в президенты республики и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская немецкому изданию Bild am Sonntag.

«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет. Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и Евросоюзом. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет», – передает словам Тихановской РИА «Новости».

По мнению политика, страна за последние полгода сильно изменилась, и теперь никто не сможет «выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства». Также, по ее словам, многие в Белоруссии хотели бы, чтобы произошла «агрессивная революция», однако сама она выступает за «мирный протест». Тихановская выразила благодарность ЕС за поддержку оппозиции, отметив вместе с тем, что Брюссель из-за чрезмерной бюрократии слишком медленно действует. «Конечно, мы хотим большей жесткости и большего количества санкций – и чуть быстрее», – подчеркнула она.

Ранее Тихановская заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента Лукашенко и его окружение. На этой неделе Брюссель продлил санкции против Белоруссии.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.