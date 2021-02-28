Белый дом объяснил отсутствие санкций против принца Саудовской Аравии

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28.02.2021, 17:40, Новости дня
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США обладают «более эффективными способами», чем санкции на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN.

«Исторически, даже в недавней истории, как при демократических, так и при республиканских администрациях не вводились санкции против лидеров иностранных правительств, когда у нас есть дипломатические отношения, и даже когда у нас нет дипломатических отношений», – передает слова Псаки РИА «Новости».

«Мы считаем, что есть более эффективные способы, чтобы не допустить этого в будущем, а также чтобы оставить место для того, чтобы работать с саудовцами там, где есть согласие, где есть национальный интерес для США. Так выглядит дипломатия», – сказала представитель Белого дома.

Американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом заявил, что Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта.

В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогджи в 2018 году. 

Напомним, суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.



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