«Зачем народу столько сайтов?» – Минцифры России опубликовало план по сокращению интернет-ресурсов до четырёх

28.02.2021, 17:31, Разное

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации (Минцифры) опубликовало на своём сайте постановление, суть которого заключается в сокращении количества доступных для граждан интернет-ресурсов.

Так, к 2025 году рядовому интернет-пользователю будут доступны только 4 сайта.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель ведомства назвал постановление «панацеей от экстремистских материалов». По его мнению, нынешнее состояние интернета провоцирует ситуацию, когда пользователи попадаются на непроверенную информацию, после чего они совершают противоправные действия.

– Вот зачем рядовому интернет-пользователю читать всё это? Зачем ему эта туча сайтов? Попадётся он на разные прогерманские интернет-ресурсы, потом будет беспорядки устраивать, — отметил представитель Минцифры Иван Фролов.

Интернет-пользователям останутся доступны mail.ru и «Яндекс» с их внутренними сервисами, а также сайт госуслуг и РПЦ. Однако россияне смогут посещать и другие cтраницы: для этого нужно будет купить подписку и согласовать её с ФСБ, после чего доступ к желаемому ресурсу будет открыт.

– Есть основные сайты. Их вполне хватит рядовому пользователю интернета. Хочешь заказать еду? Используй Яндекс.Еда. Хочешь пообщаться? Mail.ru как раз для этого недавно купил форум Двач. Всё к вашим услугам, — добавил Фролов.

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