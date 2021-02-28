Российским чиновникам дадут возможность оценивать эффективность граждан

28.02.2021, 17:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство анонсировало разработку уникального электронного комплекса, который позволит чиновникам оценивать эффективность работы граждан, а также их поведение, вежливость, уровень уважения к стране, ее законам и госаппарату.

В межминистерском пресс-релизе подчёркивается, что подобная мера позволит повысить трудовую эффективность населения и воспитать его в духе законопослушности и смирения.

“Согласно сложившейся практике, когда гражданин подаёт жалобу или обращение к чиновникам, никто затем не оценивает, насколько это заявление было обосновано, насколько корректно оно было сформулировано, какие меры гражданин предпринял, чтобы помочь чиновнику решить его проблему и каким образом компенсировал ему затем потраченные время и усилия. Значительные ресурсы государственного аппарата тратятся на проработку вопросов и заявлений населения, при том, что население не оплачивает и никаким другим образом не компенсирует эту работу. Разрабатываемый комплекс мер призван устранить эту проблему”, – пояснили в кабмине.

—