 

Российским чиновникам дадут возможность оценивать эффективность граждан

28.02.2021, 17:11, Разное
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Правительство анонсировало разработку уникального электронного комплекса, который позволит чиновникам оценивать эффективность работы граждан, а также их поведение, вежливость, уровень уважения к стране, ее законам и госаппарату.

В межминистерском пресс-релизе подчёркивается, что подобная мера позволит повысить трудовую эффективность населения и воспитать его в духе законопослушности и смирения.

“Согласно сложившейся практике, когда гражданин подаёт жалобу или обращение к чиновникам, никто затем не оценивает, насколько это заявление было обосновано, насколько корректно оно было сформулировано, какие меры гражданин предпринял, чтобы помочь чиновнику решить его проблему и каким образом компенсировал ему затем потраченные время и усилия. Значительные ресурсы государственного аппарата тратятся на проработку вопросов и заявлений населения, при том, что население не оплачивает и никаким другим образом не компенсирует эту работу. Разрабатываемый комплекс мер призван устранить эту проблему”, – пояснили в кабмине.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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