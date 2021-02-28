Ученые связали стиль письма с социальной идентичностью человека

28.02.2021, 17:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Идентифицировать социальный статус человека можно по стилю его письма. Так утверждают британские ученые, которые провели ряд исследований по данной теме.

Оказывается, между стилем письменного изложения и положением человека в обществе существует неразрывная связь. Даже небольшие изменения в статусе непременно приведут и к тому, что поменяется стиль. Разница может показаться несущественной, но она всегда есть, говорят специалисты.

Проблема в том, чтобы систематизировать данные. Ведь люди, как правило, принадлежат сразу к нескольким социальным группам. Их можно объединить по материальному благосостоянию, роду занятий, национальной принадлежности, месту проживания и так далее.