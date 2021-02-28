 

Ученые связали стиль письма с социальной идентичностью человека

28.02.2021, 17:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Идентифицировать социальный статус человека можно по стилю его письма. Так утверждают британские ученые, которые провели ряд исследований по данной теме.

Оказывается, между стилем письменного изложения и положением человека в обществе существует неразрывная связь. Даже небольшие изменения в статусе непременно приведут и к тому, что поменяется стиль. Разница может показаться несущественной, но она всегда есть, говорят специалисты.

Проблема в том, чтобы систематизировать данные. Ведь люди, как правило, принадлежат сразу к нескольким социальным группам. Их можно объединить по материальному благосостоянию, роду занятий, национальной принадлежности, месту проживания и так далее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Количество жертв масштабного оползня в Норвегии выросло до семи

22.02 / США захотели разместить военных на десятках объектов в Греции

12.01 / Samsung выпустит смартфон с камерами на 200 мегапикселей

24.02 / Тихановская: Меня зарегистрировали кандидатом в президенты, чтобы посмеяться надо мной

22.08 / Тихановская поговорит в понедельник с первым заместителем госсекретаря США

19.10 / На решение проблемы обеспечения Крыма водой выделили 50 млрд рублей

07.09 / Мишина: Я так и не привыкла к тому, что публичность становится валютой

14.10 / ВЦИОМ выяснил, как самоизоляция повлияла на ценности россиян

21.12 / Эксперт: Обновление Госсовета цементирует российскую государственность

28.09 / Путин дал поручение о реконструкции дорог к черноморскому побережью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска