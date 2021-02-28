 

В Шанхае предлагают изменить подход к хранению больших объемов данных

28.02.2021, 17:10, Новости дня
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Емкость хранилища для больших объемов данных существенно вырастет, а энергопотребление снизится, если применить новый подход к решению данной технической задачи, предложенный учеными из Шанхая.

Как пояснили китайские специалисты, их технология основана на наноразмерном оптическом принципе хранения информации. Специальные устройства необходимо создавать с использованием оксида графена и легированных лантаноидов, а также редкоземельных металлов.

Такие сложные композиты оправдывают себя. Например, можно создать диск на 12 см в диаметре, на котором поместится 700 терабайт информации. А ведь только недавно максимальный объем диска не превышал 700 мегабайт! Теперь на одном носителе можно будет записать столько же, сколько вмещала в себя заполненная до потолка целая комната старых дисков.



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