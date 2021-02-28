Стало известно, почему крупных динозавров было больше, чем мелких

28.02.2021, 17:10, Новости дня

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Американские палеонтологи выяснили, почему до вымирания динозавров крупные особи преобладали на Земле. Мелкие разновидности, конечно же, тоже встречались. Но они были в явном меньшинстве, утверждают ученые.

Причина очень проста и даже банальна. Вылупившись из яйца, представители крупных разновидностей очень быстро росли и набирали массу. Они же и охотились на своих более мелких сородичей, которым приходилось больше прятаться и меньше размножаться.

Однако все это «равновесие» рухнуло, как только изменился климат, и самые крупные особи оказались неспособными к выживанию в новых условиях. Нынешнее преобладание мелких видов животных над крупными также имеет свое объяснение. Это все те же изменения климата и влияние человека на окружающий мир.