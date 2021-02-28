Археологи откопали в Помпеях колесницу с эротическими сценами. Ее могли использовать в свадебных ритуалах

28.02.2021, 17:06, Новости дня

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В Помпеях археологи откопали древнюю колесницу, которую могли использовать на свадьбах. О находке рассказала пресс-служба археологического комплекса Помпеев 27 февраля.

Колесницу нашли рядом с конюшней загородной виллы Чивита Джулиана к северу от Помпеев, где в 2018 году откопали останки трех лошадей. Колесница хорошо сохранилась, у нее есть четыре колеса, железные, бронзовые и оловянные украшения и цветочный орнамент.

Артефакт обнаружили во время раскопок 7 января. Археологи говорят, что церемониальная колесница очень хрупкая. Им понадобились недели, чтобы аккуратно откопать ее и не повредить.

“Помпеи продолжают удивлять своими открытиями. Это будет длиться много лет, поскольку предстоит раскопать еще около 20 гектаров”, – прокомментировал находку министр культуры Италии Дарио Франческини.

Директор археологического комплекса Массимо Осанна сказал, что в Помпеях уже находили транспортные средства, к примеру две колесницы на вилле Арианна. Но ничего подобного новой колеснице еще не откапывали, заключил он.

Уникальной эту находку называют потому, что ранее археологи находили сельскохозяйственные колесницы, но не церемониальные. Украшения на колеснице могут свидетельствовать, что ее использовали во время свадеб. На задней части этого артефакта есть медальоны со сценами сатиров и нимф, связанных с богом любви Эросом.

Ученые не исключают, что на колеснице могли перевозить невесту в новый дом.

Помпеи – древнеримский город вблизи итальянского Неаполя. Он оказался погребенным под вулканическим пеплом после извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года нашей эры. По оценкам ученых, в городе жили около 13 тысяч человек.

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