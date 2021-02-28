В Мьянме полиция стреляла по протестующим, погибло минимум 10 человек

28.02.2021, 17:06, Новости дня

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28 февраля полиция Мьянмы открыла стрельбу по участникам акции протеста. Об этом сообщает ВВС.

Митинги несогласных с режимом военных прошли в нескольких городах страны. Люди строили баррикады и защищались щитами.

Силовики применили слезоточивый газ, а также резиновые пули и огнестрельное оружие. По информации медиков, погибло по меньшей мере 10 человек.

Информагентство Myanmar Now сообщило, что 27 февраля в стране было задержано не менее 50 человек, среди них есть журналисты. Их местонахождение неизвестно.

Агентство опубликовало в Facebook видео, на котором силовики стреляют по демонстрантам.

https://www.facebook.com/myanmarnownews/videos/484393432558351/

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране.

14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

20 февраля сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку работников департамента внутреннего водного транспорта, которые столкнулись с давлением властей. В ходе акции протеста два человека были убиты и 20 получили ранения.

Социальная сеть Facebook удалила страницу вооруженных сил Мьянмы на следующий день после убийств митингующих на протестах против переворота.

22 февраля в Мьянме несогласные с захватом власти военными устроили всеобщую забастовку.

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