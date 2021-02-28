В Польше украинцы погибли в ДТП. Они ехали на автомобиле и врезались в дерево

28.02.2021, 17:06, Новости дня

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В польском городе Люблин вечером 27 февраля произошла авария, в результате которой погибли двое граждан Украины. О ДТП сообщил телевизионный канал TVP-3 со ссылкой на комментарий полиции города.

В аварии погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир, оба – граждане Украины, которые проживали в Люблине, рассказали полицейские.

ДТП произошло на одной из улиц города. По неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и ударился боком в дерево. Удар был довольно сильным, отметили в полиции.

Дорогу перекрыли на несколько часов, прокуратура устанавливает детали трагедии. МИД Украины пока не комментировал инцидент.

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