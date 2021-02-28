Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС

28.02.2021, 16:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чехия может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сказала премьер-министр республики Андрей Бабиш в эфире телеканала CNN Prima.

По мнению главы кабинета министров, Чехии было бы достаточно получить одобрение местного фармацевтического регулятора – Государственного института по контролю за лекарственными препаратами, передает ТАСС.

«Зачем ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V». Верьте мне, что через пару месяцев другие члены ЕС будут хотеть «Спутник V», – отметил Бабиш.

Премьер-министр Чехии выразил полное доверие к российской вакцине, напомнив, что во времена существования социалистического блока граждане Чехословакии вакцинировались качественными и эффективными советскими препаратами. В этой связи Бабиш призвал не очернять «Спутник V» по политическим или идеологическим соображениям.

Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».

В субботу минздрав Чехии сообщил, что жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек. По итогам недели Чехия стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса на 1 млн населения. В стране живет около 10,5 млн человек, при этом зафиксировано 1227595 случаев коронавируса. В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах. Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март.