 

Пашинян назвал «непонятным» отказ президента Армении увольнять главу Генштаба

28.02.2021, 16:50, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал 1 марта во время митинга обосновать свою позицию по поводу отказа президента Армена Саркисяна утверждать отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.

«Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы», – заявление прозвучало во время видеообращения в Facebook, информирует РИА «Новости».

Помимо этого, Пашинян пообещал затронуть вопрос, раскрыты ли детали событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений протестующих с полицией погибли десять человек, а также «представит реалии» на фоне теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года. Премьер также сообщил о желании рассказать о проводимых в стране реформах в судебно-правовой сфере.

Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.



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