 

Известный российский техноблогер госпитализирован с острой рекламной недостаточностью

28.02.2021, 16:31, Разное
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В московскую больницу им. Боткина в срочном порядке был госпитализирован один из самых известных российских техноблогеров Валентин Петухов (Wylsacom). Валентин потерял сознание во время съемок очередного видео для канала на YouTube и его коллегам пришлось вызывать скорую помощь.

По словам фельдшеров, первые анализы пациента показали критически низкий уровень дохода в крови для человека со столь крупным каналом в YouTube. Для прихода в сознание реаниматологам пришлось ввести инъекцию из 2 минут рекламы кэшбэк-сервисов и смартфонов китайских друзей, после чего Валентин очнулся. После следующих нескольких анализов у техноблогера была диагностирована острая рекламная недостаточность, связанная с упадком финансирования маркетинговых услуг на фоне экономическое кризиса.

Информация о госпитализации блогера просочилась в сеть и фанаты Wylsacom начали названивать в регистратуру больницы, чтобы узнать информацию о здоровье их кумира. 

«С Валентином все будет хорошо, он сейчас в реанимации под капельницей из сжиженной рекламной интеграции. Болезнь несерьезная, для российского медиапространства она не новая и мы знаем как её лечить. Несколько дней побудет у нас в палате под надзором рекламных менеджеров и посидит месяц-другой на яблочной диете», — заявил лечащий врач Валерий Жмышенко.

Петухов уже поблагодарил сотрудников больницы им. Боткина и преданных подписчиков за теплые слова и поддержку, а также напомнил о приближающейся презентации нового смартфона от Realme, который можно будет купить с кэшбэком от Letyshop и сэкономить деньги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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