Ученые снова исследовали возможность «восстания машин»

28.02.2021, 16:20, Новости дня

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По мнению многих ученых, человечество не сможет остановить взбунтовавшийся искусственный интеллект, если только не прекратит «восстание машин» в самом начале. Но тут возникает один очень важный вопрос: а способен ли будет человек вовремя заметить появления смертельной для цивилизации опасности?

Автор публикации на эту тему, размещенной на страницах журнала Artificial Intelligence Reasearch, утверждает, что и с этой задачей человек, скорее всего, не справится.

Электронные машины будущего станут слишком умными, чтобы выдать себя раньше времени. К тому же, у человечества уже есть горький опыт – не такой же, но очень похожий. Напомним, что некогда рабов не считали людьми и туземцам также отказывали в праве на равноправие. Что из этого вышло, мы все знаем из истории. Как минимум, пал Древний Рим, императоры которого до последнего момента считали, что держат ситуацию под контролем.