Орбан сделал первую прививку от COVID-19. Политик выбрал китайский препарат Sinopharm

28.02.2021, 16:16, Новости дня

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал первую прививку от коронавируса китайским препаратом Sinopharm. Об этом венгерский премьер сообщил у себя в Facebook 27 февраля.

“COVID 2/110. Я вакцинирован”, – написал он.

https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/10159053431536093

Орбан опубликовал в социальной сети фотографии, на одной из которых изображена упаковка препарата Sinopharm.

В своем видео после вакцинации Обран говорит, что чувствует себя хорошо. Гражданам страны он посоветовал ничего не бояться. По словам Орбана, которого цитирует Reuters, третья волна пандемии коронавируса уже пришла в Венгрию и она будет сильнее двух предыдущих.

https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/275163773961835/

Венгрия стала первой страной Европейского союза, начавшей вакцинацию китайской вакциной Sinopharm. Также Венгрия – единственная страна ЕС, которая разрешила прививки российским препаратом “Спутник V”.

Власти Венгрии хотели закупить российский препарат от коронавируса “Спутник V” для массовой вакцинации населения. Однако 31 декабря прошлого года руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Венгрия будет закупать вакцины от коронавируса либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую у Китая. Он также объяснил отказ от российской вакцины “Спутник V” тем, что у России нет достаточных мощностей для производства препарата.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 28 февраля в Венгрии COVID-19 выявили у почти 429 тыс. человек. От этой болезни в стране скончалось около 15 тыс., а выздоровело более 321 тыс. пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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