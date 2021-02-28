Похищенных нигерийских школьниц освободили

28.02.2021, 16:16, Новости дня

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В Нигерии 28 февраля освободили девочек, похищенных из школы-интерната на севере страны. Об этом сообщила газета Vanguard.

Издание отметило, что дети провели в лагере похитителей три дня. На каких условиях школьниц освободили, был ли за это заплачен выкуп, неизвестно.

Журналисты сообщили, что девочки находятся во дворце эмира Анка, их должны отправить в Гусау, столицу штата Замфара, откуда дети были похищены.

Вооруженные преступники похитили 317 девочек из государственной средней школы-интерната в городе Джангебе.

В последние годы в Нигерии произошла серия нападений и похищений. Так, в апреле 2014 года боевики исламистской группировки “Боко Харам” похитили 276 девочек из средней школы в штате Борно, отметило Assosiated Press. Более 100 девушек до сих пор числятся пропавшими без вести. В декабре 2020 года 344 ученика похитили из школы в штате Кацина, но в итоге всех отпустили.

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