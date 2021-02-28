 

В Украине ожидается подъем воды в реках, местами ледоходы

28.02.2021, 16:16, Новости дня
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На реках Украины 28 февраля ожидается подъем уровня воды, предупредили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уровень воды поднимется на участке Днестра Галич (Ивано-Франковская область) – Залещики (Тернопольская область) на 0,5–1 метр. В бассейне Западного Буга во Львовской и Волынской областях уровень воды в реках поднимется на 0,3–0,8 метра, а в реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) – на 0,3–1,3 метра.

Спасатели объявили “желтый” уровень опасности из-за подъема уровня воды на реке Вишня около села Твиржа Мостисского района Львовской области и на реке Ворона возле города Тысменица Ивано-Франковской области. На Вишне вода может подняться до двух метров, а на реке Ворона – до одного метра, местами возможен выход воды на пойму.

С 28 февраля по 2 марта в начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин (село в Хотинском районе Черновицкой области) – Жванец (село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области) ожидается местами вскрытие льда и ледоходы. Возможны ледяные заторы с резким колебанием уровней воды.

Негативные последствия от подъема воды и ледоходов в ГСЧС не прогнозируют.

В Карпатах 28 февраля сохраняется угроза схода снежных лавин из-за потепления. Синоптики прогнозировали в Украине 28 февраля преимущественно теплую и солнечную погоду, в западных областях местами осадки. Температура воздуха днем поднимется от +4 до +8 °С, ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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