Министр окружающей среды ФРГ объяснила, почему Германия поддерживает “Северный поток – 2”

28.02.2021, 16:16, Новости дня

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Министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что Германия не может быстро отказаться от угля, газа и атомной энергетики. Об этом пишет Welt.

По ее словам, ФРГ может получить иски в международные арбитражные суды, если остановит участие в строительстве газопровода “Северный поток – 2”.

Шульце отметила, что Германии нужен природный газ “для этого и следующего десятилетия”.

23 февраля стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

Один из европейских партнеров российского “Газпрома” – немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea – также заявил о прекращении финансирования проекта “Северный поток – 2”. Компания вложила в газопровод €730 млн. Французская страховая компания AXA 24 февраля также сообщила о выходе из проекта.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта. Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против “Северного потока – 2”, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству “Северного потока – 2”.

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

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