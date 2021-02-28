 

Названы причины внезапного падения рубля

28.02.2021, 16:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По данным Центрального банка РФ, сегодня один доллар можно приобрести за 74,43 рубля, а один евро – за 90,37 рубля. Специалисты считают, что вскоре российская валюта вновь упадет из-за угроз санкций, вакцинации от коронавируса в странах мира, а также спроса на нефть.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов назвал иной фактор риска для рубля. По его мнению, рост доходностей на мировом рынке облигаций приведет к неблагоприятной экономической обстановке. Эксперту также очевидно, что инвесторы начнут продавать акции.

Отмечается, что судьба рубля определится через несколько дней. 3 марта состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Тогда министры картеля примут решение, которое повлияет на стоимость нефти и, следовательно, российской валюты. Итоги саммита Евросоюза, намеченного на конец марта, также отразятся на рубле, считают эксперты.

Ранее своим экономическим прогнозом поделилась главный редактор сайта Investing.com Россия Анастасия Кошелева. По ее мнению, в марте 2021 года колебания курса рубля могут составить от 73 до 76 рублей за доллар. Отдельным фактором, влияющим на российскую валюту, станет внутриполитическая обстановка в США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Головная боль от лекарств

31.07 / “Сейчас работают юристы”: Манукян прокомментировал расставание с Бузовой

10.01 / Мнение: Природа информирует нас лучше, чем СМИ

17.08 / Ученые рассказали о влиянии нейромедиаторов на высокую мотивацию

12.01 / Скандалы: На отечественном «батуте» скрипят пружины…

13.10 / Тихановская дала Лукашенко две недели на отставку: Вы ждали приказа – вот приказ

29.12 / ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

28.08 / Полуобнаженная актриса Анна Хилькевич восхитила длиной своих ног

11.02 / Стенограмма пресс-конференции по итогам консультаций МВФ с Россией

17.12 / Мнение: О дикаре во главе дикой России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска