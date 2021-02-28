В Китае научились получать удобрения из воздуха

28.02.2021, 15:30, Новости дня

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Новую технологию получения мочевины, которую используют как удобрение в сельском хозяйстве, представили китайские ученые. Разработчик утверждает, что она поможет решить продовольственную проблему, а также очистить атмосферу от углекислого газа. Ведь именно его-то извлекают прямо из воздуха.

Также в атмосфере содержится огромное количество азота, необходимого для удобрения полей, напоминают специалисты. Новый метод состоит в применении особых катализаторов, позволяющих превратить загрязняющие воздух вещества в удобрения.

Правда, над каталитической активностью еще нужно поработать, сознаются авторы проекта. Однако уже сейчас понятно, что предложенная технология весьма перспективна и, как минимум, отличается низкой энергозатратностью.