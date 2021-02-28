 

Немецкие ученые рассказали о вероятности негативных последствий повторного кипячения воды

28.02.2021, 15:30, Новости дня
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Вопрос о том, насколько безопасно повторно кипятить воду в чайнике, отнюдь не праздный, отмечают немецкие ученые. Очень многие люди полагают, что осадок из растворенных воде минералов при повторном нагревании образует крайне вредные для организма людей вещества. Правда ли это?

Проведя ряд исследований по данной теме, ученые пришли к выводу, что утверждение о вреде повторного кипячения воды все-таки является мифом.

Если чайник закипел давно, в остатках воды, конечно же, могут развиться различные микроорганизмы. Однако они точно погибнут, когда температура жидкости снова приблизится к сотне градусов по Цельсию. Поэтому вы можете смело доливать воду в чайник и снова кипятить ее, если, конечно, там не очень много осадка.



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