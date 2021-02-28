Пашинян призвал выйти на митинг в Ереване. Он недоволен отказом президента в увольнении главы Генштаба Армении

28.02.2021, 15:26, Новости дня

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти 1 марта на митинг на площади Республики в Ереване. Свой призыв он опубликовал у себя в Facebook 28 февраля.

“В понедельник, 1 марта, в 18.30 [16.30 по Киеву] приглашаю всех на площадь Республики, где пройдут митинг и шествие”, – написал армянский политик.

https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/2907791552874554

В другом сообщении он выразил недовольство возвратом из канцелярии президента Армении Армена Саркисяна проекта указа об увольнении главы Генштаба вооруженных сил страны генерал-полковника Оника Гаспаряна.

“Это решение вообще не помогает изменить ситуацию в стране. Снова направляю петицию президенту республики, ожидая ее подписания в соответствии с приказом Генштаба. Остальное, как мы и договаривались, будет на днях на площади Республики”, – отметил Пашинян.

https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/2907624446224598

Пашинян сообщил об увольнении Гаспаряна 25 февраля. Это стало следствием требования Генштаба ВС Армении немедленной отставки Пашиняна и его правительства. Военные считают, что премьер-министр больше не способен принимать адекватные решения.

Заявлению военных предшествовало увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне в интервью порталу 1in.am Пашинян заявил, что в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе российские ракеты “Искандер” “не взорвались” или “взорвались, например, на 10%”. “Может быть, это было оружие 80-х?” – сказал Пашинян.

Хачатрян в беседе с журналистами Yerevan.Today по поводу “Искандеров” сначала “долго смеялся”, после чего отметил, что “это невозможно”. Позже минобороны Армении заявило, что слова Хачатряна были искажены. Хачатрян был уволен указом президента Саркисяна по предложению Пашиняна.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

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