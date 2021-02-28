 

В 2020 году Нацполиция Украины расследовала более 60 тыс. тяжких преступлений

28.02.2021, 15:26, Новости дня
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В 2020 году следователи Нацональной полиции Украины расследовали 60,5 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом 27 февраля рассказал заместитель начальника НПУ – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, пишет пресс-служба Нацполиции.

Это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. Положительная динамика, в частности, прослеживается в расследовании сбыта наркотических средств, вымогательств, дорожно-транспортных происшествий, угонов транспортных средств, легализации доходов, служебных преступлений. Следователи обеспечили возмещение ущерба на сумму 3 млрд 300 млнр грн, сообщили в МВД.

Правоохранители расследовали 493 производства по 3573 преступлениям, совершенным организованными преступными группами. В суд направили 339 обвинительных актов.

“Почти половина выявленных организованных групп совершали преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и против собственности”, – сказал Цуцкиридзе.

В МВД подчеркнули, что внедрение в 2020 году института уголовных проступков и создание подразделений дознания позволило обеспечить быстрое расследование нетяжких преступлений и сосредоточить внимание следователей на расследовании тяжких.

“Почти половина всех зарегистрированных во втором полугодии прошлого года уголовных преступлений – это уголовные проступки. В суд направлено обвинительные акты по более 27 тыс. уголовных производств”, – отметил начальниу следственного управления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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