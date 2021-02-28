 

Twitter Хинштейна взломали и написали обидный твит

28.02.2021, 15:10, Новости дня
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Глава комитета Госдумы по информполитики Александр Хинштейн рассказал о том, что его аккаунт в Twitter был взломан. Политик напомнил пользователям о необходимости менять пароли в соцсетях.

«Вслед за коллегами – и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени – слава Богу, только один. Увы, у жизни-онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли», – написал Хинштейн в Twitter.

Ранее сообщалось, что страница в Instagram Героя РФ Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, была взломана злоумышленниками, пилот не проводил сбор денег.



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