Более 300 похищенных боевиками школьниц освободили в Нигерии

28.02.2021, 15:10, Новости дня

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В Нигерии из плена были освобождены 317 школьниц, которых 26 февраля похитили боевики, информирует нигерийская газета Vanguard.

После освобождения девочек направили в административный центр штата Замфара город Гусау, цитирует газету ТАСС.

Отмечается, что изданию неизвестно, был ли выплачен выкуп за похищенных.

Напомним, террористы напали на среднюю школу для девочек в населенном пункте Джангебе в ночное время в пятницу. Работник учебного заведения рассказал газете Punch, что боевики прибыли в пятницу ночью к школе на автомобилях и мотоциклах. Некоторые нападавшие были в форме сотрудников службы безопасности, когда ворвались в общежития и похитили более 300 школьниц.