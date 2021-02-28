 

В Берлине получили пространственно-временной кристалл

28.02.2021, 14:40, Новости дня
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Совместная группа немецких и польских ученых, работающая в Берлине, сумела создать пространственно-временной кристалл из магнонов, сообщают СМИ.

Как пояснили в берлинском Центре Гельмгольца, если обычный кристалл имеет упорядоченную структуру молекул, то в данном случае вещество упорядочено не только в пространстве, но и во времени.

Иначе говоря, частицы только в определенные моменты повторяют одну и ту же кристаллическую решетку, находясь остальную часть времени в хаотическом движении. Открытие назвали кристаллом времени, существование которого ранее предполагалось только на теоретическом уровне. О практическом применении такого кристалла ученые пока ничего конкретного не сообщают.  



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