В Берлине получили пространственно-временной кристалл
28.02.2021, 14:40,
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Совместная группа немецких и польских ученых, работающая в Берлине, сумела создать пространственно-временной кристалл из магнонов, сообщают СМИ.
Как пояснили в берлинском Центре Гельмгольца, если обычный кристалл имеет упорядоченную структуру молекул, то в данном случае вещество упорядочено не только в пространстве, но и во времени.
Иначе говоря, частицы только в определенные моменты повторяют одну и ту же кристаллическую решетку, находясь остальную часть времени в хаотическом движении. Открытие назвали кристаллом времени, существование которого ранее предполагалось только на теоретическом уровне. О практическом применении такого кристалла ученые пока ничего конкретного не сообщают.
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