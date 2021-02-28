В Берлине получили пространственно-временной кристалл

28.02.2021, 14:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Совместная группа немецких и польских ученых, работающая в Берлине, сумела создать пространственно-временной кристалл из магнонов, сообщают СМИ.

Как пояснили в берлинском Центре Гельмгольца, если обычный кристалл имеет упорядоченную структуру молекул, то в данном случае вещество упорядочено не только в пространстве, но и во времени.

Иначе говоря, частицы только в определенные моменты повторяют одну и ту же кристаллическую решетку, находясь остальную часть времени в хаотическом движении. Открытие назвали кристаллом времени, существование которого ранее предполагалось только на теоретическом уровне. О практическом применении такого кристалла ученые пока ничего конкретного не сообщают.