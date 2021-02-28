 

Ученые из Санкт-Петербурга изобрели уникальный огнеупорный материал

28.02.2021, 14:40, Новости дня
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Новый огнеупорный материал, созданный исследователями из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, способен выдерживать температуру до 1400 градусов, сообщают представители вуза.

Кроме того, он отличается крайне низкой теплопроводностью, что позволит создавать энергосберегающие конструкции, говорят ученые. Следующим преимуществом является устойчивость к разрушениям под воздействием кислот, которые образуются при сжигании ископаемого топлива.

Предполагается в будущем наладить выпуск плит, кирпичей и колец, а также плоского, похожего на бумагу, полотна, которое можно будет сворачивать в рулоны. Примерная дата запуска в производство изделий из нового материала пока не определена.



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