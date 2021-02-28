“В очках, с бородой, лысые и маска”. Шмыгаль прокомментировал свое сходство с главой Евросовета Мишелем

28.02.2021, 14:36, Новости дня

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал свое внешнее сходство с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В эфире передачи “Світське життя” на телеканале “1+1” 28 февраля он сказал, что во внешности двух политиков есть схожие элементы.

“В жизни мы совсем не похожи. Никаких курьезов не вижу. […] Есть похожие элементы, я уже говорил. В очках, с бородой, лысые и маска. Поэтому, наверное, похожи. По духу мы схожи. Мы – проевропейские политики, поэтому это главное”, – отметил Шмыгаль.

Глава украинского правительства сказал, что не обсуждал с Мишелем свое сходство с ним.

Внешнее сходство Шмыгаля и Мишеля заметили после их совместного появления 9 февраля в Брюсселе. Пользователи соцсетей писали, что политики имеют похожие прически, примерно одинаковый рост и телосложение, а их образы дополняли очки.

Во время этой встречи Шмыгаль передал Мишелю приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину.

В Евросовете 28 февраля опубликовали график визитов Мишеля. Так, президент Евросовета планирует провести в Украине два дня. Во вторник, 2 марта, Мишель отправится на Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским, встретится с командованием Объединенных сил и наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Следующий день, 3 марта, Мишель проведет в Киеве. Он встретится с представителями антикоррупционных институций и посетит центр вакцинации. Заключительной частью визита Мишеля в Киев станет пресс-конференция с Зеленским.

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