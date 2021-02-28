 

В период президентства Зеленского Медведчук ни дня не был задействован в переговорах по Донбассу – Верещук

28.02.2021, 14:36, Новости дня
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Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук 27 февраля в эфире телеканала “Наш” заявила, что в президентскую каденцию Владимира Зеленского нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук не был задействован в переговорном процессе с Россией по Донбассу. Видео опубликовано в Facebook на странице Верещук.

“Медведчук ни одного дня не был привлечен к процессу переговоров по обмену пленными. Как бы он ни пытался выдать желаемое за действительное – через телеканалы, информационное пространство или напрямую предложить свои услуги в вопросе переговоров”, – отметила нардеп.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/1598391150347402/

20 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики передадут “через посредника” девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков назвали посредником в передаче Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг “является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе” и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что Российская Федерация и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

21 января стало известно, что один из возможных маршрутов передачи пленных – через Ростов-на-Дону и Минск, откуда их должен забрать Медведчук. Денисова отметила, что информация о передаче пленных и их количестве “постоянно меняется”.

Позже глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных Медведчуку остановлен.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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