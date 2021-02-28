Правозащитник рассказал, что в колонии, куда этапировали Навального, его приезду “все не рады”

28.02.2021, 14:36, Новости дня

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Этап, которым в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области РФ был доставлен российский оппозиционный политик Алексей Навальный, 27 февраля приняли по правилам внутреннего распорядка. Об этом пишут “Открытые медиа” со ссылкой на представителя правозащитного фонда “Русь сидящая” Руслана Вахапова.

По его словам, заключенных удивило, что никого из доставленных не били. Обычно новоприбывших могут ударить по пути из автозака на обыск.

“Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального. У них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут гайки закрутить”, – сказал Вахапов.

По информации издания, Навальный пробудет две недели на карантине, после этого его переведут в один из отрядов.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

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