 

Правозащитник рассказал, что в колонии, куда этапировали Навального, его приезду “все не рады”

28.02.2021, 14:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Этап, которым в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области РФ был доставлен российский оппозиционный политик Алексей Навальный, 27 февраля приняли по правилам внутреннего распорядка. Об этом пишут “Открытые медиа” со ссылкой на представителя правозащитного фонда “Русь сидящая” Руслана Вахапова.

По его словам, заключенных удивило, что никого из доставленных не били. Обычно новоприбывших могут ударить по пути из автозака на обыск.

“Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального. У них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут гайки закрутить”, – сказал Вахапов.

По информации издания, Навальный пробудет две недели на карантине, после этого его переведут в один из отрядов.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Украина решила помочь США в расследовании дела Джулиани

23.11 / Торговцы рынка “7 километр” продолжат протесты в центре Одессы – СМИ

29.08 / Макрон: “Северный поток – 2” не должен увеличивать зависимость Европы от России

27.09 / Трамп и его послы убили авторитет США в глазах ЕС — и возможно навсегда

04.09 / Отравление Навального. МИД Украины призвал ввести санкции против РФ

18.01 / Малышева обратилась к россиянам после смерти Грачевского

26.08 / Вспышка COVID-19. В психоневрологическом интернате в Черновицкой области инфицированы 11 человек

16.08 / Лукашенко обвинил иностранных «кукловодов» в беспорядках в Белоруссии

18.10 / Малахов заявил о выходе Заворотнюк на связь с ним

06.08 / Twitter начал помечать аккаунты чиновников и государственных СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска