 

Визит Борреля в Москву стал одновременно унижением и успехом – глава МИД Литвы

28.02.2021, 14:36, Новости дня
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Визит высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву в начале этого месяца был одновременно унижением и успехом. Об этом заявил в интервью “Радіо Свобода” 28 февраля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

“Думаю, что это все-таки было унижение. С другой стороны, я также считаю, что этот визит был успехом. Потому что без этого визита, думаю, сейчас не было бы решение о санкциях”, – сказал он.

Ландсбергис добавил, что Евросоюз не должен “быть на позициях того, кто просит о диалоге”, несмотря на стремление к переговорам с Россией.

“Это не конструктивно. Очевидно, что им не нужен такой диалог. Они не хотят говорить. Есть темы, на которые [глава МИД России Сергей] Лавров любит говорить. А есть темы вроде Украины, [российского оппозиционера] Навального или [лидера белорусской оппозиции] Светланы Тихановской, о которых он не хочет говорить. В таком случае это не дискуссия. Ты просто соглашаешься прийти и послушать, что тебе скажет другая сторона. А дискуссия – это когда говорите и вы, и другая сторона. Поэтому я бы подождал, пока Россия захочет поговорить”, – подчеркнул министр.

Брюссель, по мнению министра, сделал выводы после визита Борреля в Москву. 

Боррель посещал Москву 4–6 февраля. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения Навального. Дипломат отметил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем. Боррель также говорил, что “настаивал на уважении территориальной целостности” Украины.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала этот визит “катастрофой”. 

Лавров после визита Борреля заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС. В МИД Германии назвали заявление Лаврова обескураживающим и непонятным. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, РФ таким образом дает понять, что не готова к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.

Вопрос отношений с Россией хотят обсудить 22 февраля на заседании Совета глав МИД стран ЕС и в марте на саммите руководства Евросоюза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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