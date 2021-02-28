 

Ученые рассказали о жизни человечества через 10 лет

28.02.2021, 14:32, Разное
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Ученые из Великобритании сообщили, что скоро чипы мозга и экзоскелеты не будут удивлять людей. Эксперты полагают, что сейчас жители планеты Земля находятся на пороге значительных перемен.
Специалисты смогли опубликовать отчет о развитии общества до конца 2020-х годов. Документ – это своеобразная «дорожная карта» для компаний, пострадавших из-за эпидемии COVID-19. Уже скоро человечество станет применять чипы для стимулирования работы мозга, а вот экзоскелеты смогут улучшить физические способности.

Также исследователи полагают, что каждый третий человек переживет несущественную операцию, чтобы улучшились показатели их психического здоровья. Автоматизирование всех сфер жизни приведет к тому, что люди станут признавать ценность товаров, которые созданы вручную, а их цена увеличится. Основными на рынке будут огромные корпорации, среди которых Alibaba и Amazon.

Источник: www.mk.ru



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