Россиян, использующих туалет с выгребной ямой, обяжут получить лицензию на обращение с опасными отходами

28.02.2021, 14:31, Разное

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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору установила срок, после которого эксплуатация туалетов с выгребными ямами без лицензии станет незаконной. Все собственники должны обзавестись соответствующими документами до 1 сентября 2021 года.

Решение упорядочить хранение фекалий в выгребных ямах было принято ещё в 2007 году, однако с тех пор введение лицензирования ежегодно откладывали. Как показало исследование, проведённое Росэкомониторингом, в средней российской выгребной яме хранится 641 килограмм фекалий. Таких ям в России более 85 миллионов. Часть из них эксплуатируется, а часть заброшена и никем не контролируется. Между тем фекалии относятся к IV классу опасности, в них содержатся микроорганизмы, органика, фосфор и даже такой опасный элемент, как азот.

Процедура получения лицензии максимально упрощена. Достаточно подать пакет необходимых документов в ближайший МФЦ, уплатить сбор и через месяц получить лицензию. Список документов тоже невелик, всего пять пунктов. Это проект туалета и выгребной ямы, выполненный уполномоченной организацией, заключение госэкспертизы о соответствии отходов IV классу опасности, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорт объекта размещения опасных отходов, а также справка Роскадастра с географическими координатами объекта.

Все лица, прописанные в жилье, оборудованном туалетом, должны пройти 72-часовое обучение обращению с опасными отходами. За допуск в туалет необученных лиц его балансодержатель понесёт административную ответственность.

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