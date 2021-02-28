Сотрудники посольства Вьетнама в РФ привились «Спутником V»

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28.02.2021, 14:20, Новости дня
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Сотрудники посольства Вьетнама в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в посольстве.

Ранее МИД РФ сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам.

«Мы получили приглашение от МИД РФ принять участие в вакцинации от COVID-19 и считаем, что это очень доброжелательный жест российских друзей, которые заботятся о здоровье сотрудников посольства. Сотрудники посольства Вьетнама с интересом откликнулись на приглашение», – сообщили РИА «Новости»в дипмиссии.

В посольстве Вьетнама в Москве отметили, что реакции у сотрудников после прививки индивидуальны, но в норме, что показывает хорошую переносимость вакцины «Спутник V».

В дипмиссии также отметили высокую квалификацию российских медиков, проводивших вакцинацию, и их «ответственное отношение к привившимся людям».

«Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить российских научных работников и медиков не только за вакцину, но и за то, что вылечили некоторых сотрудников посольства и вьетнамских граждан, которые заражались коронавирусом», – добавили в посольстве.

В феврале врачи в Венгрии начали вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».



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