В ДТП в Дагестане погибли двое полицейских

28.02.2021, 14:20, Новости дня

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В Дагестане возбудили уголовное дело после автомобильной аварии в Буйнакском районе, в результате которой погибли двое полицейских, сообщило республиканское следственное управление СК.

По версии следствия, утром 28 февраля 2021 на 33 километре автодороги Махачкала – Верхний Гуниб водитель водовоза ГАЗ-3309 выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским автомобилем УАЗ, в котором находились трое сотрудников ОМВД по Буйнакскому району, говорится на сайте ведомства.

Двое правоохранителей погибли на месте происшествия, третий сотрудник и водитель водовоза с различными травмами были госпитализированы в больницу Буйнакска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ноябре прошлого года в ДТП под Владимиром погибли трое полицейских.