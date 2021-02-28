 

Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

28.02.2021, 14:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Алексея Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию Владимирской области, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Он «прибыл в учреждение УФСИН <…> для дальнейшего отбывания наказания», говорится на сайте «Газеты ОНК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Российский журналист Караулов: Лукашенко уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее

16.12 / Газонокосильщика приговорили за поджог начальника на Урале

31.01 / Ровно 100 лет назад человечество впервые услышало слово «робот»

02.09 / Мадуро заявил о заказе Трампом его убийства

26.02 / Баканов заявил, что СБУ проведет экспертизу “пленок Медведчука – Суркова”

18.07 / Решить проблему изменения климата могут скалы

20.02 / В МВД показали мобильный госпиталь для больных COVID-19 в Ивано-Франковской области

08.09 / Кобзев пообещал разобраться с исками от Росимущества к жителям острова Ольхон

18.12 / Бузова и Бородина отреагировали на закрытие «Дома-2»

01.02 / В ДНР началась вакцинация от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска