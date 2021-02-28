Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

28.02.2021, 14:20, Новости дня

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Алексея Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию Владимирской области, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Он «прибыл в учреждение УФСИН <…> для дальнейшего отбывания наказания», говорится на сайте «Газеты ОНК».