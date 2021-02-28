В Швеции найден осколок метеорита весом 14 кг

28.02.2021, 13:50, Новости дня

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На территории Швеции археологи обнаружили крупный осколок метеорита, упавшего еще в прошлом году. Его вес составляет 14 кг!

Размеров данный оплавленный кусок породы примерно как буханка хлеба, говорят эксперты. Падение метеорита состоялось недалеко от города Уппсала. Несмотря на то, что были вовремя организованы поиски фрагментов космического тела, обнаружить столь крупный осколок удалось только сейчас. При этом он находился именно в том районе, который для поиска указали астрономы, проведя расчеты.

Ранее были найдены мелкие осколки, напоминают специалисты. Думали, что вся остальная часть метеорита сгорела в атмосфере при падении. Но это оказалось не так. Предварительный осмотр показал, что метеорит частично состоял из металла.