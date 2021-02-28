В Таиланде началась вакцинация против коронавируса

28.02.2021, 13:46, Новости дня

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В Таиланде 28 февраля стартовала вакцинация против коронавируса, сообщает Reuters.

Первую дозу китайской вакцины Sinovac/Biotech получил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул.

Таиланд получил на этой неделе 200 тыс. доз вакцины из Китая и 117 тыс. – AstraZeneca. По данным информагентства, китайский препарат передан в 13 провинций с наиболее высоким уровнем распространения COVID-19.

Население Таиланда составляет 66,4 млн человек.

В Тиаланде, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии выявлено около 26 тыс. случаев COVID-19, умерло 83 человека.

В мире по состоянию на 28 февраля сделали более 236 млн прививок от коронавируса в 103 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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