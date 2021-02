В США взорвался нежилой дом, пострадали несколько полицейских

28.02.2021, 13:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В американском городе Уичито штата Канзас прогремел взрыв в нежилом доме при проверке помещения, трое полицейских пострадали. Об инциденте сообщило местное управление полиции в Twitter 28 февраля.

Полицейских отправили проверить нежилой дом в этом районе.

WPD is currently investigating an incident in the 1400 block of S St. Francis. SWAT has been activated. Please avoid the area. #wichitapolice

— Wichita Police (@WichitaPolice) February 27, 2021

“Трое полицейских получили ранения в результате взрыва неизвестного устройства, когда вошли в здание”, – рассказали правоохранители.

Just after 4:00 officers were dispatched to check a vacant residence in the area. After making entry into the residence, three officers sustained injuries from a possible explosion from an unknown device.

— Wichita Police (@WichitaPolice) February 27, 2021

Полицейских госпитализировали. Двух офицеров доставили с легкими травмами и одного – в тяжелом, но стабильном состоянии.

The three officers were transported to an area hospital, two with minor injuries and one in serious but stable condition.

— Wichita Police (@WichitaPolice) February 27, 2021

Позже одного из пострадавших выписали из больницы.

UPDATE: One of the officers has been released from the hospital. The other two will remain while they receive treatment.

— Wichita Police (@WichitaPolice) February 28, 2021

Местное издание The Wichita Eagle пишет, что вечером полицейские обыскивали дом с помощью беспилотных летательных аппаратов и роботов. Начальник полиции Уичито Гордон Рамзи сказал, что домовладельцы попросили полицию проверить пустой дом, поскольку они заметили открытые окна и подумали, что кто-то может быть внутри. Полицейским выдали ключ от дома.

—