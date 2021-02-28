“Укрзалізниця” назвала станции, доступные для выезда из Ивано-Франковской области

28.02.2021, 13:46, Новости дня

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До 6 марта пассажиры, купившие билеты до Ивано-Франковска, могут сесть на любой поезд за пределами Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба “Укрзалізниці” в Telegram.

С 7 марта пассажирам предлагают воспользоваться следующими поездами:

217/218 “Киев-Рахов” из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта, обратно: 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта.

15/16 Харьков-Рахов из Харькова 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта, обратно – 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта.

25/26 Одесса-Рахов из Одессы: 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта, обратно 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта.

133/134 Николаев-Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 марта, обратно – 28 февраля, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 марта.

29/30 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе.

81/82 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе, Славское.

17/18 Харьков-Ужгород через день по нечетным ст. Славское, Воловец.

45/46 Ужгород-Лисичанск ежедневно ст. Славское, Лавочное, Воловец.

235/236 Киев-Ужгород 5, 7 марта из Киева, обратно 6, 8 марта ст. Воловец, Сколе, Славское.

С 9 марта “Укрзалізниця” приостановит продажу билетов на поезда в направлении Ивано-Франковска до конца действия усиленного карантина.

Минздрав определил Ивано-Франковскую область в “красную” зону по уровню эпидопасности. Ограничения этой зоны начали действовать с 26 февраля.

21 февраля в области установили 16 карантинных блокпостов, с 24 февраля там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Вспышку COVID-19 в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель.

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