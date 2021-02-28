Сенатор Пушков отреагировал на заявление Байдена о принадлежности Крыма: Не ему решать

28.02.2021, 13:44, Разное

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Джо Байден дал понять, что никогда не признает Крым российским. Во время недавнего выступления американский лидер пообещал, что США вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России. Он хочет привлечь Москву к ответственности за аннексию полуострова и агрессию в Незалежной.

Алексей Пушков уверен: в то время как Байден считает Крым украинским, весь мир знает, что это российская территория. Мол, от мнения президента США данный исторический факт никогда не изменится. “И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан (орфография автора сохранена – Прим.ред.)”, – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Пушков отметил, что жители полуострова сделали свой выбор. Очевидно, сенатор имеет в виду референдум, который прошел в Крыму семь лет назад. Тогда граждане проголосовали за присоединение этой территории к России. Результаты референдума до сих пор отказываются признавать не только США и Украина, но и страны Евросоюза.

Напомним, ранее Алексей Пушков заявил о желании украинских националистов начать войну с оккупировавшей Крым Россией По мнению сенатора, именно из-за такого настроя Незалежная до сих пор не является членом НАТО.