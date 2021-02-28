Ученые нашли минус удаленной работы – Zoom-усталость

28.02.2021, 13:42, Разное

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Эпидемия COVID-19 внесла в жизнь людей коррективы, а также новые понятия и термины. Исследователи из Стенфорда смогли доказать, что Zoom-усталость (zoom-fatigue), на которую жалуются пользователи из-за перехода на удаленную работу, является реальным расстройством, а не выдумкой.

Эксперты рассказали, что видеозвонки сказываются на работе мозга и организме людей намного сильнее, чем работа в офисе. Если человек после рабочего дня ощущает усталость, а между видеозвонками успевает выпивать только кофе вместо физической нагрузки, то работник испытывает Zoom-усталость. Она возникает из-за чрезмерного и интенсивного зрительного контакта, постоянного просмотра собственного видео в реальном времени, ограниченная подвижность, так как невозможно покинуть место работы, а также огромного количества энергии, которая тратится на интуитивное определение социальных сигналов после общения с людьми.

Такие ситуации неестественны в обычной жизни, поэтому приводят к стрессу и отрицательным эмоциональным последствиям. В своем опыте исследователи подробно описали причины и стратегии балансирования. Они предлагают выключать собственное видео, не включать Zoom в полноэкранный режим, пользоваться беспроводной клавиатурой, чтобы увеличить личное пространство, а также периодически выключать видео.

Уже сейчас в США учебные заведения и работодатели предлагают опросники для определения степени Zoom-усталости. Результаты позволят изменить технологии, чтобы минимизировать стрессовое воздействие на человека.

Источник: kadara.ru