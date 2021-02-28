 

Медики раскрыли плюсы и минусы лимона

28.02.2021, 13:42, Разное
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Лимон, популярный цитрус, без которого не обходится современный человек. Медики раскрыли плюсы и минусы кислого фрукта.
Лимон добавляют в пищу и чай, с его помощью придают яркий вкус выпечке и соусам. Этот цитрус является кладезем витамина С, а вот дефицит аскорбиновой кислоты чреват серьёзными проблемами со здоровьем, так как она необходима для формирования костей и восстановления соединительной ткани. Консультанты по сбалансированному питанию рекомендуют лимонный сок добавлять в свой рацион совместно с разнообразными овощами и фруктами, это будет полезным для организма.

На протяжении сотен веков люди использовали лимонный сок для профилактики вирусов. Он помогает при инфекциях полости рта, а при смешивании с мёдом и имбирём становится хорошим средством от простуды. Это помощник иммунной системы, он также рекомендован при неврологических расстройствах.

Лимон отличается от других фруктов своими антибактериальными эффектами, стабилизирует кровяное давление, препятствует морщинам и способствуют похудению за счёт природных антиоксидантов – полифенолов. Несмотря на все плюсы, у этого фрукта есть и минусы: может вызывать аллергию, головную боль и желудочно-кишечные расстройства, а также разрушить эмаль при слишком частом употреблении.

Источник: piterskie-zametki.ru



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