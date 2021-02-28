«Он делал всё возможное, чтобы найти ее, но так и не вышло»: Леонтьев рассказал о том, что у Мягкова перед смертью угнали машину

28.02.2021, 13:42, Разное

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Авангард Леонтьев проинформировал, что незадолго до смерти у Андрея Мягкова угнали машину. По видимости, это негативное событие отрицательно сказалось на самочувствии актёра.

Легендарный актёр советского кинематографа Андрей Мягков на 82 году ушёл из жизни. Это произошло 18 февраля 2021 года по причине сердечного заболевания. Артист в последнее время передвигался исключительно с палочкой, но, тем не менее, всегда отказывался от любой помощи и все домашние дела выполнял сам. Он также в течение длительного периода времени ухаживал за больной супругой, с которой был счастлив более полувека, они жили друг для друга. Зачастую Мягкова выручала машина, которую незадолго до смерти угнали.

Приятель Андрея Мягкова вспоминает, что эта неприятная ситуация заставила мэтра отечественной киноиндустрии понервничать с его-то больным сердцем. Пропажа авто несколько осложнила жизнь актёра из-за потерянной возможности беспрепятственно передвигаться по городу, передаёт ГлобалМСК.ру.