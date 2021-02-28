 

Анонсировано появление карт «Мир» в Apple Pay

28.02.2021, 13:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская платежная система «Мир» занимается вопросом добавления своих карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, заявили в пресс-службе системы.

«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», – цитирует заявление пресс-службы РИА «Новости».

Также в платежной системе добавили, что на данный момент оплатить покупки при помощи смартфона можно благодаря сервисам Mir Pay и Samsung Pay.

Сама система «Мир» появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. По последним данным, доля карт «Мир» к концу третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.

Напомним, согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе и платежная система «Мир».  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры

30.01 / Moderna решила сократить поставки вакцины от COVID-19 в Германию

01.08 / VOAэкспресс 1 августа 2020

12.02 / Удлиненная версия Skoda Octavia поступит в продажу в Китае

10.09 / У экс-главы Марий Эл изъяли имущества на сумму 374 млн рублей

21.02 / Оценены шансы заражения птичьим гриппом при употреблении мяса

09.10 / Глава МИД Украины захотел докурить сигару Черчилля

27.12 / Пряничный монолит обнаружили в Сан-Франциско

06.01 / Сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия

03.02 / Прототип корабля SpaceX для межпланетных путешествий взорвался во время испытательного полета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска