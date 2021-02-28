Анонсировано появление карт «Мир» в Apple Pay

28.02.2021, 13:30, Новости дня

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Российская платежная система «Мир» занимается вопросом добавления своих карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, заявили в пресс-службе системы.

«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», – цитирует заявление пресс-службы РИА «Новости».

Также в платежной системе добавили, что на данный момент оплатить покупки при помощи смартфона можно благодаря сервисам Mir Pay и Samsung Pay.

Сама система «Мир» появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. По последним данным, доля карт «Мир» к концу третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.

Напомним, согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе и платежная система «Мир».