Глава ПАСЕ выразил заинтересованность в сотрудничестве с Россией

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28.02.2021, 13:30, Новости дня
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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Россией.

Он выступил с видеообращением по случаю 25-летия с момента вступления РФ в Совет Европы, передает ТАСС.

«Как председатель ПАСЕ я рассчитываю на многие годы сотрудничества и солидарности с Российской Федерацией и ее гражданами», – подчеркнул он. Дамс отметил, что «парламентская дипломатия – краеугольный камень в сотрудничестве вокруг общих интересов и ценностей». «В настоящем духе парламентского диалога участие РФ в работе нашей ассамблеи основано на уважении равенства и разнообразия, конструктивной критике и заботе о безопасности, благополучии граждан», – сообщил спикер ПАСЕ. Он назвал ассамблею «важнейшей общеевропейской платформой для политического диалога».

«Это важный день для российских граждан и Совета Европы. Присоединяясь к общему европейскому дому, Российская Федерация, как и все частники, взяла на себя обязательства развивать фундаментальные принципы и ценности, которые составляют современную европейскую архитектуру», – заметил Дамс. Он отметил, что «только работая вместе, без двойных стандартов, мы можем находить прочное решение растущих перед нами вызовов».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления РФ в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики.



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