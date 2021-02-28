Названы условия для скорейшего открытия границ

28.02.2021, 13:30, Новости дня

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Скорейшее восстановление мирового туризма и открытие границ возможно при условии введения обязательной вакцинации от COVID-19 для путешественников перед поездкой, считают юристы.

«Правила въезда для Таиланда – это по большому счету их личное дело, и права анти-прививочников их будут волновать, скажем так, не в первую очередь», – прокомментировал желание Таиланда принимать туристов, у которых сделана прививка от коронавируса, руководитель компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин, информирует Ura.ru.

Он также считает, что въезд в страну только при наличии вакцинации станет некой переходной мерой перед снятием всех ограничений. По его словам, если вакцинация станет условием для снятия карантина, за границу сможет попасть большое количество россиян.

В свою очередь председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии, юрист Георгий Мохов выразил мнение о том, что для тех, кто не хочет делать прививку, может быть ряд индивидуальных требований на въезд в зарубежные страны: ПЦП тест, справка на антитела, выборочный тест по прилету, изоляция.

По мнению юриста, желание Европы ввести паспорта о вакцинации от коронавируса является попыткой обеспечить «зеленые коридоры».

«Это безусловно ущемляет права граждан, но предлагается как механизм восстановления транспортного сообщения. В этой ситуации права граждан вообще иллюзия», – высказался эксперт.

При этом главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике в регионах УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев считает, что введение обязательной вакцинации для путешествий является ущемлением прав граждан, имеющих противопоказания к прививке. Также он добавил, что нельзя гарантировать полную безопасность привитых граждан.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС договорились о необходимости введения электронных сертификатов о вакцинации, они будут готовы в течение трех месяцев. Кремль пообещал отслеживать процесс введения паспортов о вакцинации в ЕС.