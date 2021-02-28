«Они убили самого сильного»

28.02.2021, 13:04, Разное

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Как прошла акция памяти политика Бориса Немцова.

27 февраля в Москве на Большом Москворецком мосту состоялась акция памяти политика Бориса Немцова, которого застрелили в 2015-ом году. Впервые за шесть лет со дня его убийства в столице не было марша: мэрия города отказалась его согласовать, сославшись на ограничение массовых мероприятий из-за коронавируса. В ответ на это организаторы попросили не мешать хотя бы возложению цветов на мосту, где Немцов был убит.

К 9:30 утра на Большой Москворецкий мост одними из первых среди известных фигур пришли посол США Джон Салливан, а также послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш. После их ухода волонтеры начали распаковывать оставленные политиками цветы и ставить их в голубые ведра, наполненные снегом. Ведра с цветами были расставлены вокруг большой фотографии политика с надписью «На этом месте 27 февраля 2015 года выстрелами в спину был убит Борис Немцов. Светлая память! Герои не умирают!» Тут же стоит белая табличка с цифрой 2192 — ровно столько дней прошло со дня убийства политика и ровно столько дней следствие не называет имя заказчика.

Немцов мост, как его теперь называют, частично перекрыт, пройти к нему можно только через металлоискатели. Проход к Кремлю также перекрыт. По дороге к мемориалу можно встретить несколько автозаков.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

К десяти утра тут очень много журналистов, сотрудников Центра «Э» и всего несколько волонтеров: молодая девушка, пожилые гражданин и женщина. Они с нескрываемым трепетом, увлеченно пытаются придать мемориалу красивый вид: убирают лишние упаковки, сметают опавшие листья. На некоторых букетах висят бирки с названиями стран, другие перевязаны лентами, цвета которых символизируют те или иные государства.

— Надо ставить гвоздики рядом, побольше гвоздик, розы чуть отодвинуть, слишком они радостные. А вот эти красивые, от Португалии, — говорит активистка, освобождая от упаковки букет с алыми розами, перевязанный красно-зелеными лентами. Недалеко стоят цветы, перевязанные российским триколором. Когда основная часть работы закончена, активисты отходят чуть поодаль, чтобы отдохнуть и взглянуть на свои труды.

Геннадию Валентиновичу 80 лет, он с самого утра следит за тем, чтобы мемориал не разрушили в очередной раз (за последнюю неделю это происходило дважды).

— Борис Ефимович был убит подлым выстрелом в спину. Мы его память всегда храним в своих сердцах, мы здесь всегда дежурили. Все шесть лет я здесь по мере сил и возможности. Власть боится его идей и нашего движения, поэтому всеми способами, ссылаясь на условия пандемии, зачищает и разрушает руками движения SERB наш мемориал, увозит в полицию наших волонтеров, — рассказывает Геннадий.

Пока мы с ним разговариваем, подходят сотрудники полиции и просят всех отойти от мемориала, чтобы собака смогла проверить цветы и ведра.

Активист, который стоит рядом со мной, просит меня снимать эту проверку, потому что, по его словам, «силовики могут все, что угодно подкинуть». Собаки ничего не обнаруживают, журналист «Дождя» усмехается: «Очень смешно, что они дали собакам понюхать эти цветы, потому что обычным полицейским собакам духи и цветы наоборот мешают найти что-либо». Другой активист называет происходящее фарсом.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Волонтеры время от времени сменяют друг друга. На место Геннадия Валентиновича приходит 51-летний Валерий. Он дежурит на Большом Москворецком мосту дважды в неделю вот уже шесть лет. Валерий — координатор движения «Свободные волонтеры», он составляет графики, ищет людей, которые могут охранять мемориал, а если не находит — выходит на смену сам. Признается, что бывали времена, когда ему самому приходилось «затыкать» дыры в графике на протяжении недели.

— Политическим уродам никогда не забыть (на этих словах Валерий начинает плакать, — Ред.) этого прекрасного, большого, умного, доброго мужика. Они никогда не простят ему то, что он был лучше, чем они. Но все их обезьяньи попытки помешать нам почтить его память жалкие и смешные. За все шесть лет нашего нахождения тут я ощущаю невероятное единение людей вокруг Бориса Ефимовича.

Нашим нынешним властям даже присниться не может, что их будут чтить так же. От этого у них злоба, — рассказывает Валерий, вытирая слезы.

В 11 часов на Немцов мост приезжает большая группа молодых людей, на них бейджи с надписью «Волонтеры Москвы». Они растягиваются по всему мосту и раздают маски. На вопросы, кто их сюда прислал и знают ли они, что здесь происходит, «волонтеры Москвы» отвечают, что им ничего не известно.

Еще через час начинают приходить люди с цветами. Женщина с ребенком лет семи кладет у одной из фотографий Немцова букет, задерживается перед ней ненадолго. Ребенок спрашивает у матери в каком году, зачем убили человека с фотографии и почему всем так грустно: «Его все любили, да? Он хороший?» Мать отвечает утвердительно.

Михаил Касьянов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В это же время приходят экс-премьер Михаил Касьянов и историк Андрей Зубов, они оба из партии «Парнас», сопредседателем которой был и Борис Немцов. Зубов у мемориала начинает читать молитву ко Пресвятой Троице.

— Шесть лет прошло, как на этом месте был убит наш друг и товарищ Борис Немцов. Заказчики убийства так и не найдены, не преданы правосудию. Я уверен: то, за что Борис боролся — свобода российских граждан, их благополучие, достойная жизнь — скоро станет реальностью. И уверен в том, что тогда и площади в российских городах будут названы именем Бориса Немцова, и его вклад в освобождение россиян от этого гнета тоталитаризма будет сохранен в наших сердцах. Сегодня день гибели, мы каждый год в этот день приходим сюда, чтобы показать властям, что мы не забудем. Память о Борисе не будет стерта, как бы власть этого ни хотела. Все виновные должны быть преданы правосудию, — сказал Касьянов.

Вслед за ними пришли глава «Яблока» Николай Рыбаков, политик Владимир Рыжков и депутат Мосгордумы Евгений Бунимович. Рыжков рассказал журналистам, что, по его мнению, убийство Немцова непосредственно связано с подготовкой доклада о войне в Украине: «Он был убит тогда, когда доклад был уже почти готов, он планировал его опубликовать и рассказать о том, что там есть танковые части, стрелковые части, есть оружие, что потом и подтвердилось в случае с малазийским «боингом». Мне кажется, главным мотивом было остановить его расследование и не дать ему рассказать всему миру о том, что происходило на востоке Украины».

К двум часам очередь из желающих возложить цветы растягивается на весь мост. Люди здесь очень разные, среди взрослых и пожилых людей можно увидеть совсем юных, которые не застали политика Немцова в сознательном возрасте. С гвоздиками стоит 17-летняя Алиса, на момент убийства Бориса Немцова ей было 11 лет.

— У меня просто очень оппозиционная семья, поэтому все эти разговоры у нас происходили на кухне. Уже в 11 лет мне было понятно, какого человека они убили, но на тот момент я не подходила к этому вопросу настолько серьезно. Лет в 13 я начала увлекаться политикой, изучила историю Бориса Немцова. Они знали, кого убивали. Они убили самого сильного, — говорит Алиса.

В очереди все обсуждают одного из ближайших соратников Бориса Немцова муниципального депутата Илью Яшина. Люди спрашивают друг у друга, когда он приедет,

одна девушка говорит, что не сможет сдержаться и заплачет, когда увидит Яшина, потому что не может себе представить, каково это, когда близкого друга убивают.

Ближе к трем часам на мост, действительно, приходит Яшин, а вместе с ним политик Владимир Кара-Мурза. Их тут же окружают журналисты, политики идут к мемориалу молча. Девушка, которая ранее говорила, что не сможет сдержать слез, увидев Яшина, вправду плачет.

— Для меня это, в первую очередь, личная потеря. Борис был моим другом, товарищем. Но феномен Немцова в том, что как личную потерю его убийство воспринимают люди, которые даже никогда не видели его в жизни. Это характеризует масштаб его личности, это говорит о том, что он был не просто политиком, а был исторической фигурой. <…> Все прекрасно понимают, почему заказчик до сих пор не найден. Кровавые следы ведут в Грозный (виновными в убийстве признали пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима, однако организаторы и заказчики убийства до сих пор не названы — Ред.), судя по всему, и дальше, понятно, что не найдется в РФ следователь, который будет так глубоко копать. Я расцениваю это как теракт, у таких преступлений нет сроков давности. Заказчики должны понимать, что рано или поздно им придется ответить за свои действия, — говорит Яшин.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Владимир Кара-Мурза в разговоре с журналистами отмечает, что высказывания Бориса Немцова актуальны и интересны до сих пор: «В начале девяностых в Верховном совете он отстаивал принцип выборности губернаторов. Этот принцип он пронес до конца. Очень многое из того, что он говорил, важно до сих пор. Он был одним из первых российских политиков, которые сразу все поняли про Путина. Это очень важно, потому что, помимо множества других его талантов, у него безусловно еще был талант к серьезному анализу. Во время «Болотной» у нас у всех была эйфория от того, что так много человек вышли, а Немцов говорил, что этого еще недостаточно. Он всегда называл время, середину 20-х годов, когда все должно измениться».

Сегодня на мосту также были один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, политик Дмитрий Гудков, общественный деятель Николай Сванидзе, муниципальный депутат Юлия Галямина, жена оппозиционного политика Алексея Навального Юлия, фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло и Константин Котов вместе с женой, фигуранткой дела «Нового величия» Юлией Павликовой.

Согласно данным «Белого счетчика» на акцию памяти Бориса Немцова пришли больше 9 тысяч человек.

Григорий Явлинский. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»Фариза Дударова

корреспондентка

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